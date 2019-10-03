Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги

ФОПам могут позволить только торговать и заниматься производством.

Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Фото: centr.com

С целью борьбы с упрощенной системой налогообложения для минимизации налогов при выплате зарплат в Украине предлагают запретить физлицам-предпринимателям предоставлять услуги. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".

«Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через СПД. Но если совместить эти вещи (поднятие порога максимального дохода для того, чтобы иметь право работать на упрощенной системе налогообложения — ред.), Чтобы это нельзя было использовать ФОП при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, тогда я не вижу проблем для государства в этом», - отметил Гетманцев.

Это значит, что ФОПам могут позволить только торговать и заниматься производством.

Гетманцев также отметил, что цель законов его комитета, в частности закона о кассовых аппаратах для торговцев, заключается в том, чтобы заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от налогов.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1053-1 о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг", который позволяет использовать программные РРО наряду с традиционным.

Требование вступает в силу с 2021 года, кроме рисковых отраслей.

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