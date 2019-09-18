Вторая компания Коломойского пошла на мировую с Нацбанком

Центральный апелляционный хозяйственный суд 18 сентября утвердил мировое соглашение между Национальным банком и ООО "Арлан" из Днепра, которое было имущественным поручителем по кредитным обязательствам Приватбанка.

Об этом говорится на сайте НБУ.

В 2015 году ООО "Арлан", которое контролируется Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, стало поручителем по кредиту рефинансирования, выданного Приватбанку. Предметом ипотеки была часть здания по адресу Днепр, ул. Чкалова, 27 (сейчас - улица Святослава Храброго).

13 февраля 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковое заявление НБУ об обращении взыскания на недвижимое имущество "Арлана" (решение засекречено).

Согласно мировому соглашению "Арлан" обязался погасить задолженность по кредиту рефинансирования в сумме, которая равняется рыночной стоимости ипотечного имущества.

Это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательства Приватбанка. 6 сентября свои долги погасил "Никопольский завод ферросплавов".

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей о взыскании около 10 млрд грн.

Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

Cуды уже приняли 21 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу.

На различных этапах судебных разбирательств находится еще более двухсот подобных дел не только в отношении ПриватБанка, но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили собственные обязательства по кредитам рефинансирования.