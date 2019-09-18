ГФС оштрафовала дочку провайдера Triolan на 3,7 млрд гривен

"Триолан.Мани" осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания без использования регистраторов расчетных операций.

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск ООО "Триолан.Мани" к Главному управлению Государственной фискальной службы Киева об отмене наложения штрафа на 3,7 млрд грн за нарушение положения о ведении кассовых операций в нацвалюте.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как указано в тексте постановления суда, "Триолан.Мани" осуществляла перевод средств в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

При этом, по результатам налоговой проверки, проведенной в марте 2019 года, установлено, что в период с 1 января 2016 года по 22 февраля 2019 года компания использовала 234 ПТКС, а общий объем операций по приему наличных (не отраженный в кассовой книге) составил 738,6 млн грн.

Суд счел, что в соответствии с законом "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", при предоставлении соответствующих финуслуг РРО должны использоваться, соответственно "Триолан.Мани" нарушила закон.

В свою очередь, в компании заявляли, что профильное законодательство не содержит требований относительно применения РРО при осуществлении деятельности по переводу средств. Однако суд этот аргумент не учел.

В госреестре физических и юрлиц-предпринимателями учредителями ООО "Триолан.Мани" указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. А руководителем - Александр Куштим, также являющийся директором ряда других компаний, входящих в группу компаний Triolan.