Страховые компании и кредитные союзы войдут в систему гарантирования выплат

Сейчас в Украине насчитывается 235 страховых компаний и 348 кредитных союзов.

Страховые компании и кредитные союзы войдут в систему гарантирования выплат
Фото: Макс Требухов

Страховые компании и кредитные союзы могут войти в систему гарантирования выплат, где сейчас есть только банки.

Об этом на пресс-конференции, посвященной принятию законе о сплите Нацфинуслуг, сообщила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Она отметила, что кроме банков на финансовом рынке есть еще больше 1900 небанковских финансовых учреждений: страховые компании, страховые союзы, ломбарды, лизинговые компании, факторинговые компании, кредитные компании и пр.

"Это все единый организм, небанковские финансовые компании связаны с банками в первую очередь похожими услугами. Во-вторых, влиянием на доверие к финансовому сектору. В-третьих, необходимостью обеспечения качественной и одинаковой защиты прав потребителей", - сказала Рожкова.

В связи с этим в НБУ считают, что необходимо поднимать вопрос введения гарантий клиентам тех финансовых компаний, которые работают с привлеченными средствами.

"Мы говорим о потенциальной необходимости создания фондов гарантирования для страховых компаний, привлечение кредитных союзов в систему гарантирования вкладов. Чтобы сделать это, что усилит доверие населения к финансовой системе, сначала нужно внедрить пропорциональное регулирование, которое бы снизило риски этих компаний", - сказал Рожкова.

Сейчас клиентам банкам государство гарантирует возмещение 200 тысяч гривен в случае банкротства учреждения. Для клиентов страховых компаний и кредитных союзов такой гарантии нет.

По данным НБУ, сейчас в Украине насчитывается 235 страховых компаний и 348 кредитных союзов.

Напомним, что летом 2020 года негосударственные пенсионные фонды, фонды облигаций недвижимости и фонды финансирования строительства, эмитенты ипотечных сертификатов и доверительные общества станут подчиняться фондовому регулятору – НКЦБФР.

Все остальные участники небанковского финансового рынка - страховые, финансовые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды – перейдут под контроль Нацбанка.

Нынешний регулятор Нацфинуслуг будет ликвидирован.

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