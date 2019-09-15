Минфин заложил в проект госбюджета 5 млрд грн дохода от приватизации

Министерство финансов сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в воскресенье, передает Интерфакс-Украина.

"Прогноз финансирования госбюджета 2020 года через поступления от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, исходя из подготовки объектов", - говорится в сообщении.

В ходе брифинга в воскресенье премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал изменения в руководстве Фонда государственного имущества.

По его словам, новое руководство должно будет в течение двух недель представить свои прогнозы относительно приватизации.

Как сообщалось, госбюджет 2019 года предусматривал поступления от приватизации в 17 млрд грн, однако выполнение этой статьи доходов крайне низкое из-за заблокированных конкурсов "большой приватизации".

В 2018 году план приватизации выполнили на 1%. Вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от малой приватизации в размере 202,9 млн грн.

Согласно госбюджету-2017, приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

В сентябре Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.