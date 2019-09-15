Минфин заложил в проект госбюджета 5 млрд грн дохода от приватизации

В 2019 году планировали получить 17 млрд грн.

Минфин заложил в проект госбюджета 5 млрд грн дохода от приватизации
Фото: LB.ua

Министерство финансов сократило план поступления в государственный бюджет доходов от приватизации, заложив в проекте госбюджета на 2020 год 5 млрд грн доходов по этой статье против 17 млрд грн в госбюджете на 2019-й. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в воскресенье, передает Интерфакс-Украина.

"Прогноз финансирования госбюджета 2020 года через поступления от приватизации госимущества приведен к реально возможным 5 млрд грн, исходя из подготовки объектов", - говорится в сообщении.

В ходе брифинга в воскресенье премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал изменения в руководстве Фонда государственного имущества.

По его словам, новое руководство должно будет в течение двух недель представить свои прогнозы относительно приватизации.

Как сообщалось, госбюджет 2019 года предусматривал поступления от приватизации в 17 млрд грн, однако выполнение этой статьи доходов крайне низкое из-за заблокированных конкурсов "большой приватизации".

В 2018 году план приватизации выполнили на 1%. Вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от малой приватизации в размере 202,9 млн грн.

Согласно госбюджету-2017, приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

В сентябре Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налоговФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налогов
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардовМинфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292%, - СМИ
В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГАВ Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Блок рекламы


Похожие новости
Проект госбюджета предусматривает 47 млрд грн на субсидии в 2020 годуПроект госбюджета предусматривает 47 млрд грн на субсидии в 2020 году
Проект бюджета-2020 внесен в РадуПроект бюджета-2020 внесен в Раду
Украина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - BloombergУкраина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - Bloomberg
Рада приняла в первом чтении законопроект про «стимулирование инвестиций» в Украине
Запасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млрд кубометровЗапасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млрд кубометров
Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардовМинфин продал облигаций внутреннего госзайма на 16,5 миллиардов
ФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налоговФОПы задолжали бюджету около 6 млрд гривен налогов
Минфин предложил двойное налогообложение с рядом "оффшорных" странМинфин предложил двойное налогообложение с рядом "оффшорных" стран
Международные резервы Украины впервые с 2013 года превысили $22 млрдМеждународные резервы Украины впервые с 2013 года превысили $22 млрд
Украина за день выплатила более $1 млрд долгаУкраина за день выплатила более $1 млрд долга
Последние новости
Подгружаем последние новости