За контрабанду янтаря в Польше задержали двух украинцев

Они утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

За контрабанду янтаря в Польше задержали двух украинцев
Спецоперацию по задержанию провели в ресторане
Фото: https://www.zycie.pl

В Польше задержали двух украинцев в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря. Об этом сообщает пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши.

Задержание произошло 13 сентября.

"Спецоперация, которую проводит Центробанк, касается контрабанды большого количества янтаря с Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру", - говорится в сообщении.

Задержанные украинцы утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб. Кроме граждан Украины в ходе спецоперации были задержаны еще четверо человек, граждан Польши.

Отмечается, что во время задержания спецназовцы использовали шумовые гранаты.

Напомним, в начале сентября Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконную добычу или перемещение янтаря через границу. Законопроект №2059, определен главой государства как неотложный. В нем предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 240-1 "Незаконная добыча янтаря".

Статься предусматривает штраф от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или ограничение свободы на срок от трех до шести лет или лишение свободы на тот же срок за реализацию, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку или переработку незаконно добытого янтаря.

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