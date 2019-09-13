Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2019 года. Данные опубликованы на сайте Госстата.

С начала года больше всего подорожали яблоки - на 88%, до 17,3 грн за килограмм, и картофель - +87,7%, до 15,0 грн за килограмм.

Цены на лук снизились на 38,1%, до 10,4 грн за килограмм, цены на свеклу упали на 26,6% до 8 грн, цены на морковь снизились на 16,7% до 10 грн.

Яйца подешевели на 19,1%, до 19,9 грн за десяток.

По данным Госстата, с начала года сигареты премиум-класса подорожали на 12,0% до 44,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 1,4% до 91,9 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 10,6% до 16,9 грн за бутылку.

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. Фактический показатель инфляции в Украине в июле на уровне 9,1% в годовом выражении оказался выше траектории прогноза, опубликованного в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль.