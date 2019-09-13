Названа причина обыска в Приватбанке

Полицейских заинтересовало, зачем банк нанял рекрутеров.

Названа причина обыска в Приватбанке
Главный офис 'ПриватБанка' в Днепре
Фото: Facebook /Дмитрий Дубилет

Обыск в головном офисе Приватбанка, который прошел 11 сентября, связан с наймом рекрутинговых компаний.

Об этом говорится в определении Жовтневого райсуда Днепра от 9 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

"Не принимая во внимание то, что в структуре этого банка есть подразделения, осуществляющие подбор персонала и информационное обеспечение АО КБ "ПриватБанк", 20 апреля 2018 года между АО КБ "ПриватБанк" и представителем бренда Odgers Berndston в Украине ООО "Телент Эдвайзорс", а также с ООО "Си Эф Си Консалтинг компании" подписаны договоры о предоставлении консультационных услуг по исследованию рынка специалистов с целью подбора кандидатов на работу в указанном банковском учреждении, а также о предоставлении услуг информационного обеспечения ", - указывается в материалах суда.

Напомним, что обыск в Приватбанке состоялся на следующий день после того, как бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским

Приватбанк перешел в госсобственность 21 декабря 2016 года. Государство получило 100% в его капитале и потратило десятки миллиардов гривен на его докапитализацию.

По оценке Национального банка, весь корпоративный портфель Приватбанка перед национализацией составляли инсайдерские кредиты, то есть выданные структурам, связанным с бывшими акционерами, основные из которых - это Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

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