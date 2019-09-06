Международные резервы Украины впервые с 2013 года превысили $22 млрд

Международные резервы Украины в августе впервые с 2013 года превысили $22 млрд. По состоянию на 1 сентября их размер достиг $22 015,0 млн в эквиваленте.

Об этом сообщил Нацбанк Украины в пятницу.

Динамику резервов в течение месяца определяли три основных фактора.

Во-первых, на валютном рынке сохранялась благоприятная ситуация на валютном рынке. Это связано с положительной ценовой конъюнктурой для украинского экспорта, высоким урожаем зерновых и умеренных объемов импорта, несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги. Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Национальному банку пополнить международные резервы на $299,4 млн.

Во-вторых, динамику резервов определили операции по управлению государственным долгом. За прошлый месяц правительство и НБУ выплатили по долгам в иностранной валюте $257,5 млн.

И в-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) привела к увеличению их стоимости на $132,9 млн.

По состоянию на 1 сентября 2019 объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.