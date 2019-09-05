Group DF оспорит решение АМКУ о разделении компании Ostchem

Компания Group DF считает решение АМКУ о принудительном разделении группы компании Ostchem в части производства азотных удобрений и наложении штрафа на "НФ Трейдинг" в размере 107 млн гривен основанным на аргументах сомнительного качества и принятым с нарушением нарушением законодательства. Об этом говорится заявлении Group DF.

"Некоторые оценки и положения не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о лоббировании интересов со стороны конкурентов украинской химической промышленности. Таким образом, своим решением АМКУ фактически решил стратегическую задачу в первую очередь роSSийских конкурентов по уничтожению отечественного химпрома", - говорится в заявлении.

Данное решение, по мнению компании, ставит под угрозу существование украинской химической промышленности.

"Мы согласны с экспертами, которые считают, что данное решение АМКУ создаёт угрозу для экономики Украины в целом, т.к. создаёт опасный прецедент по принудительному разделению для целого ряда отраслей промышленности и украинских компаний.Группа не первый год отбивает атаки конкурентов, которые в том числе, используют лоббистский ресурс внутри украинской власти. Мы считаем, что сегодняшнее решение — это одна из последних попыток коррупционеров из старой власти выполнить заказ и дать возможность конкурентам захватить украинский рынок. В этой связи мы надеемся, что АМКУ вскоре получит новое руководство, которое объективно разберётся в ситуации и будет действовать в интересах украинских производителей", - говорят в Group DF.

Компания отметила, что будет оспаривать решение в судах всех уровней.