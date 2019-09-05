АМКУ решил принудительно разделить Ostchem

Холдингу дали девять месяцев на выполнение приказа.

АМКУ решил принудительно разделить Ostchem
Фото: etcetera.media

Антимонопольный комитет Украины принял решение принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев в фейсбуке.

По мнению АМКУ, группа компания Ostchem в составе черкасского "Азота", "Ровноазота", "Северодонецкого объединения Азот" и оптовой торговой фирмы "НФ Трейдинг Украина" в 2014-2017 году злоупотребляла своим монопольным положением на рынке первичной реализации азотных минудобрений.

Нарушением законодательства о защите экономической конкуренции признали систематическую перепродажу природного газа (основное сырье для минудобрений) внутри группы по завышенным ценам, что привело к неоправданно высокой цене удобрений.

Другим нарушением АМКУ признал остановку производства удобрений с марта по июнь 2017 года (сезон весенне-полевых работ), что привело к недопоставки товара аграриям. Основанием для остановки заводов, по данным комитета, стало сознательное непроведение расчетов за поставки газа и даже неистребование уже оплаченного группой газа из хранилищ. В то же время с покупателей взяли предоплату за производство удобрений.

Поскольку реализация удобрений за пределы группы происходила через ООО "НФ Трейдинг Украина", на него наложили максимально возможный штраф в размере 107 млн грн.

"АМКУ считает, что если бы три основных отечественных завода-производителя азотных минеральных удобрений конкурировали между собой, а не действовали как один субъект - группа OSTCHEM, установленные злоупотребления были бы невозможны. Поэтому, с учетом продолжительности и существенности нарушения, его негативного влияния на аграрный рынок государства, и с целью эффективного пресечения злоупотребления монопольным положением к заводам группы применена санкция в виде принудительного разделения, который должен состояться в течение 9 месяцев с даты получения этого решения", - сообщил Третьяков.

Бывшая сотрудница АМКУ Агия Загребельская в колонке на сайте "Наші гроші" сообщила, что последний раз решение о принудительном разделе принималось еще в 1995 году.

"На заседании комитета было продемонстрировано, что ответчики имели долю рынка 35,45% в 2017 году. Если АМКУ не изменил свою позицию по этому поводу, это означает, что каждая компания Украины, которая имеет такую или высшее долю рынка, имеет шанс быть принудительно разделенной. Прежде всего, можем в этом аспекте вспомнить группу ДТЭК, "Метинвест", Приват и "Интерпайп", которые имеют на отдельных рынках долю, превышающую не только 35,45%, а иногда 50%, 80% и даже 90%. И в этом аспекте важно, чтобы АМКУ в ближайшее время по «свежим следам» разработал проекты подзаконных нормативных актов, которые будут регламентировать кого, когда и как можно и нужно принудительно делить", - написала Загребельская.

Она также добавила, что Ostchem в двухмесячный срок со дня получения решения вправе обжаловать его в Хозяйственном суде Киева.

Напомним, азотный бизнес Фирташа представлен холдинговой компанией Ostchem, в которую входят химпредприятия "Азот" (Черкассы), "Концерн Стирол", "Северодонецкий Азот", "Ривнеазот", эстонский "Нитроферт". Кроме того, в это направление входят "УкрАгро НПК" (владеет сетью складов по реализации минеральных удобрений) и порт "Ника Тера".

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