Новым гендиректором Moyo стал совладелец Repka.ua. Ранее «Репку» передали Moyo из-за проблем

У компании Moyo поменялся генеральный директор — им стал Валентин Ивакин, в прошлом совладелец интернет-магазина Repka.ua. С 2017 года эту должность занимал Андрей Барабашенко, контракт с которым закончился в августе. Об этом сообщает RAU. До прихода в Moyo Барашенко курировал запуск Lamoda в Беларуси, пишут AIN.UA

Moyo и Repka

Владельцы интернет-магазина Repka.ua Дмитрий Латанский и Валентин Ивакин передали его под управление компании Moyo после того, как из-за обыска в декабре 2018 года компания перестала справляться с выполнением своих обязательств перед клиентами. СБУ арестовала товар стоимостью свыше 3,5 млн грн, сайт «Репки» не работал 22 дня.

И хотя все обвинения с «Репки» затем сняли, магазин это не спасло. После возобновления работы покупателям сообщили, что заказы они могут забрать в магазинах сети Moyo.

«В тот момент мы приняли довольно непростое решение: компанию в том виде, в котором она существовала 9 лет, закрыть и освободить всех сотрудников, поскольку необходимого ресурса содержать персонал и магазин на все время этого процесса мы не имели. Интернет-магазин Repka.ua передали в управление коллегам из MOYO.UA. Одной из причин было обеспечение выполнения гарантийных обязательств перед клиентами», — рассказал спустя год после описанных событий Латанский.

Moyo передали сайт и торговую марку. Условия передачи стороны не разглашают. Сейчас сайт Repka.ua продолжает работать.