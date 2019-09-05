Новым гендиректором Moyo стал совладелец Repka.ua. Ранее «Репку» передали Moyo из-за проблем

У компании Moyo поменялся генеральный директор — им стал Валентин Ивакин, в прошлом совладелец интернет-магазина Repka.ua. С 2017 года эту должность занимал Андрей Барабашенко, контракт с которым закончился в августе. Об этом сообщает RAU. До прихода в Moyo Барашенко курировал запуск Lamoda в Беларуси, пишут AIN.UA

Moyo и Repka

Владельцы интернет-магазина Repka.ua Дмитрий Латанский и Валентин Ивакин передали его под управление компании Moyo после того, как из-за обыска в декабре 2018 года компания перестала справляться с выполнением своих обязательств перед клиентами. СБУ арестовала товар стоимостью свыше 3,5 млн грн, сайт «Репки» не работал 22 дня.

И хотя все обвинения с «Репки» затем сняли, магазин это не спасло. После возобновления работы покупателям сообщили, что заказы они могут забрать в магазинах сети Moyo.

«В тот момент мы приняли довольно непростое решение: компанию в том виде, в котором она существовала 9 лет, закрыть и освободить всех сотрудников, поскольку необходимого ресурса содержать персонал и магазин на все время этого процесса мы не имели. Интернет-магазин Repka.ua передали в управление коллегам из MOYO.UA. Одной из причин было обеспечение выполнения гарантийных обязательств перед клиентами», — рассказал спустя год после описанных событий Латанский.

Moyo передали сайт и торговую марку. Условия передачи стороны не разглашают. Сейчас сайт Repka.ua продолжает работать.


Майя Яровая, AIN

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Швеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSииШвеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSии
Roshen запускает кофейни под названием Nice On CafeRoshen запускает кофейни под названием Nice On Cafe
АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"
IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистовIT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов
Аргентина ограничила торговлю валютойАргентина ограничила торговлю валютой
Блок рекламы


Похожие новости
Металлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налогаМеталлурги Украины обратились к Зеленскому из-за нового налога
Швеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSииШвеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSии
Беларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумыБеларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумы
Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и АзииDeutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии
Украинцы стали еще чаще использовать безнал, - НБУУкраинцы стали еще чаще использовать безнал, - НБУ
Из-за африканской чумы свиней в Одесской области закрылось сто свинофермИз-за африканской чумы свиней в Одесской области закрылось сто свиноферм
Горняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплатГорняки из шахты "Кураховская" снова протестуют из-за невыплаты зарплат
Пышный остался главой правления Ощадбанка еще на пять летПышный остался главой правления Ощадбанка еще на пять лет
ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"
Украинцы стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев в 2018 годуУкраинцы стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев в 2018 году
Последние новости
Подгружаем последние новости