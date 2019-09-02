Остаток денег в казне подскочил до двухлетнего максимума

Выше остаток на ЕКС был только в сентябре 2017 года.

Остаток денег в казне подскочил до двухлетнего максимума
Фото: google/maps

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) на 1 сентября 2019 года составил 61,83 млрд грн, что на 26% выше уровня на 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Рост за месяц составил 12,862 млрд грн.

Это рекордный показатель за два года. Выше остаток на ЕКС был только 1 сентября 2017 года (63,151 млрд грн).

Согласно данным Государственной казначейской службы, год назад на ЕКС средств было на 56,2% меньше – 27,085 млрд грн.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Директор "приватовской" АЗС начал поставки угля для "Центрэнерго", - СМИДиректор "приватовской" АЗС начал поставки угля для "Центрэнерго", - СМИ
Швеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSииШвеция намерена обложить налогом банки из-за военной угрозы РоSSии
У электронного кабинета налогоплательщика изменился адресУ электронного кабинета налогоплательщика изменился адрес
АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"АРМА разорвало договор с управляющим "Межигорьем"
IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистовIT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов
Блок рекламы


Похожие новости
Запасы газа в украинских хранилищах достигли семилетнего максимумаЗапасы газа в украинских хранилищах достигли семилетнего максимума
Международные резервы Украины достигли шестилетнего максимумаМеждународные резервы Украины достигли шестилетнего максимума
Бывшему главе правления СК "Гарант-Лайф" сообщили о подозрении в присвоении 40 млн гривен клиентских денегБывшему главе правления СК "Гарант-Лайф" сообщили о подозрении в присвоении 40 млн гривен клиентских денег
"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег"Укртрансгаз" заявил об угрозе работе ГТС из-за нехватки денег
Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денегБывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
На Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денегНа Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денег
Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денегДесяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег
Коболев заявил, что "Нафтогазу" не хватает денег на закачку газаКоболев заявил, что "Нафтогазу" не хватает денег на закачку газа
Евросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske BankЕвросоюз начал расследовать дело об отмывании роSSийских денег в Danske Bank
Раскрыта одна из схем отмывания роSSийских денег через банк ДанииРаскрыта одна из схем отмывания роSSийских денег через банк Дании
Последние новости
Подгружаем последние новости