IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов

Украинская IT-компания N-iX опубликовала обзор отечественного технологического рынка. AIN.UA выбрал самое интересное.

Украинский рынок IT в цифрах

  • ИКТ занимает третье место по обему экспорта услуг с долей 20% всего украинского сервисного экспорта.
  • Украинская IT-сфера растет примерно на 26% год к году.
  • На рынке работает примерно 4000 IT-компаний.
  • В Украине работает около 1600 сервисных IT-компаний.
  • Количество IT-специалистов перевалило за 185 000 в 2018 году.
  • Доходы в IT-сфере по прогнозам экспертов составят $5 млрд в 2019 году.
IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов

Человеческий капитал

По прогнозам экспертов, в 2019 году количество IT-специалистов в Украине составит около 200 000 человек. А в следующем году из станет еще на 20 000 больше.

IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов

Большинство из них живут в Киеве (68 500), Львове (21 000) и Харькове (25 000).

IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов

Аутсорсинг

Более 60% всех вышеупомянутых специалистов трудоустроены в аутсорсинговых IT-компаниях. Вместе с тем, количество стартапов (2000+) и международных R&D-офисов (100+ компаний) растет.

Украинские аутсорсеры сотрудничают преимущественно с компаниями из США (81% всех клиентов). Это могут быть как стартапы на этапе бутсреппинга, так и техногиганты. Среди последних в портфолио украинских аутсорсеров isco, IBM, Atlassian, Travelport, OpenText, Fluke Corporation и другие.

Часто команды аутсорсеров, которые работают на западных клиентов, перерастают в полноценные центры разработки (реже переходят под бренд) для своих клиентов.

Рынок труда

Рынок труда в сфере IT растет соответствующими темпами.

  • В 2018 году количество вакансий на DOU выросло с 3000 до 4500 в месяц.
  • Число заявок увеличилось на 23% — с 270 000 до 330 000.
  • Количество работодателей выросло на 38% — с 2400 до 3300.
  • Наиболее востребованными были профессионалы по Front-end, QA и PHP, на которых приходилось 31% всех вакансий.
IT-рынок Украины 2019-2020: индустрия на $5 млрд и 200 000 специалистов

Украинские IT-компании активно увеличивают штат. В прошлом году работодатели из топ-50 в два раза активнее, чем прежде, открывали новые офисы. Самыми популярными локациями стали Киев, Львов и Ровно.

Вместе с тем, украинские IT-компании начали работать за границами Украины: в Малаге, Берлине, Варшаве и Кракове, Торонто, Турине, Лондоне, Бухаресте, Эйндховене, Чикаго и других городах.

Методология

Исследование основано на данных из более 100 источников. Среди них: PwC, Gartner, CBInsights, StackOverflow, The World Bank, Bloomberg, A.T. Kerney, DOU, EBA, IT Ukraine Association и других.


Майя Яровая, AIN

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