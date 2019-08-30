Sony продаст 5 % акций Olympus самой компании за $760 млн

Sony продаст 5 % акций Olympus самой компании за $760 млн

Стало известно о намерении Sony Corporation продать имеющиеся 5 % акций Olympus Corporation, занимающейся производством эндоскопов, фототехники и оптики, самой компании за $762,88 млн. Представители Sony говорят о том, что продажа акций не была вызвана повышенным спросом каких-либо конкретных инвесторов. Оставшиеся в распоряжении Sony 69,9 млн акций будут проданы Olympus по цене, зафиксированной на закрытии сегодняшних торгов (примерно $10,95 за одну ценную бумагу).

Напомним, Sony купила 11,5 % акций Olympus в 2012 году, но через несколько лет половина ценных бумаг была продана банку JPMorgan, поскольку японская компания нуждалась в средствах для финансирования собственной реструктуризации.

Также известно, что компании Sony и Olympus продолжат совместную деятельность в рамках предприятия по производству медицинского оборудования, которое было организовано в 2013 году. За время совместной деятельности в данном направлении было налажено тесное сотрудничество, которое будет продолжено в будущем.

Некоторое время назад инвестиционный фонд Third Point выступил с заявлением, в котором говорилось о том, что Sony необходимо избавиться от непрофильных активов вроде долей в Sony Financial и Spotify. За счёт этого японская компания сможет позиционировать себя в роли ведущей мировой корпорации в развлекательной индустрии.

«Скидка Sony на оценку акций обусловлена, прежде всего, сложностью портфеля, которая продолжит оставаться проблемой до тех пор, пока не будет решена окончательно», — говорится в одном из пунктов письма, которое было разослано инвесторам в июне. Стоит отметить, что с апреля 2019 года акции Sony выросли на 23 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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