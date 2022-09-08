Sony Music оголосила про остаточний вихід з ринку РФ

Півроку тому компанія призупинила діяльність тут через російське вторгнення в Україну, інформує ZN.ua.

Sony Music оголосила про остаточний вихід з ринку РФ
Sony Music Group остаточно залишає російський ринок
© depositphotos/doomu

Sony Music Group стала першою великою звукозаписною студією, яка заявила про повний вихід з російського ринку. Це сталося через півроку після рішення призупинити операції, пов'язаного з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, повідомляє Billboard.

У повідомленні, наданому виданню, Sony Music Group заявила, що "прийняла рішення повністю залишити російський ринок і передати російську компанію та її місцевий склад під місцеве управління".


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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