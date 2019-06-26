«Сделать страну более привлекательным местом для работы среди молодежи»: Польша освободит от налога на доход граждан до 26 лет
Польша анонсировала налоговые льготы для налогоплательщиков до 26 лет. Об этом сообщает Euronews, пишут
С августа этого года государство освободит от налога на доход граждан моложе 26, которые зарабатывают не больше 85 000 злотых в год (почти 595 000 грн в год или почти 50 000 грн в месяц). Раньше подобные льготы действовали для молодежи с годовым доходом в 6600 злотых и меньше (46 000 грн).
Изменения затронут более 2 млн людей. Цель — сделать Польшу более привлекательным местом для работы среди молодежи.
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26.06.2019 17:11