«Сделать страну более привлекательным местом для работы среди молодежи»: Польша освободит от налога на доход граждан до 26 лет

Польша анонсировала налоговые льготы для налогоплательщиков до 26 лет. Об этом сообщает Euronews, пишут AIN.UA

С августа этого года государство освободит от налога на доход граждан моложе 26, которые зарабатывают не больше 85 000 злотых в год (почти 595 000 грн в год или почти 50 000 грн в месяц). Раньше подобные льготы действовали для молодежи с годовым доходом в 6600 злотых и меньше (46 000 грн).