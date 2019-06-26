ИИ-система для разминирования получила 500 000 грн от Минэкономразвития
Система для распознавания мин и снарядов Minect.ai получила грант от Фонда поддержки изобретений Минэкономразвития. Об этом сообщила Liga.net. Редактор
Сколько денег
Сумма гранта — 500 000 грн. Это не прямые инвестиции деньгами, а возможность оплатить услуги на эту сумму через Prozorro, заключив контракты с подрядчиками.
Что это
Minect.ai — автоматическая система на основе искусственного интеллекта, которая способна распознавать мины и другие снаряды, мгновенно выводить характеристики и рекомендации к действиям.
Задача проекта — обезопасить разминирование территории. Minect.ai анализирует данные с дронов, радиолокаторов и тепловизоров, создавая интерактивную карту мин.
Также предусмотрено приложение для гражданских — с его помощью каждый сможет сообщить об угрозе. Благодаря машинному обучению, система сможет быстро опознавать мины и адаптироваться под новые типы вооружений.
Кто создал проект
Систему разработала компания Zpoken AI. Фирма зарегистрирована в США, но большая часть команды находится в Украине.
Как рассказал в комментарии AIN.UA руководитель компании Антон Гера, сейчас им важно понять востребованность продукта и получить обратную связь. У команды уже есть план по использованию финансирования:
Грант будет использован для проведения лабораторных исследований, составления документации, юридических документов, составления презентационных материалов и так далее.
Сама система находится в состоянии рабочего прототипа, объясняет CEO.
Изначально мы начали работать над системой, когда получили запрос от Минобороны. Но потом вышел закон, по которому у ведомства забрали управление делами разминирования территорий. Сейчас под это создается новый орган. Мы решили не ждать, в двигаться дальше.
Работу с Минэкономразвития компания не прекращает. По условиям Фонда поддержки изобретений, на втором этапе компании могут претендовать на инвестиции до 2 млн грн в обмен на долю в 10%.
Но привлекать их нужно на условиях ко-финансирования — часть денег выдаст Фонд, а часть должен вложить частный инвестор. Как говорит Антон Гера, дальнейшее сотрудничество зависит от министерства.
Что дальше
Системой Minect.ai уже заинтересовались иностранные клиенты. А вот украинские инвесторы к Zpoken AI пока не обращались. Кроме того, пользу проекта отметили в НАТО, фонде FSD и организации Urs Endress.
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