ИИ-система для разминирования получила 500 000 грн от Минэкономразвития

Система для распознавания мин и снарядов Minect.ai получила грант от Фонда поддержки изобретений Минэкономразвития. Об этом сообщила Liga.net. Редактор AIN.UA связалась с представителями стартапа, чтобы узнать детали.

Сколько денег

Сумма гранта — 500 000 грн. Это не прямые инвестиции деньгами, а возможность оплатить услуги на эту сумму через Prozorro, заключив контракты с подрядчиками.

Что это

Minect.ai — автоматическая система на основе искусственного интеллекта, которая способна распознавать мины и другие снаряды, мгновенно выводить характеристики и рекомендации к действиям.

Задача проекта — обезопасить разминирование территории. Minect.ai анализирует данные с дронов, радиолокаторов и тепловизоров, создавая интерактивную карту мин.

Пример работы Minect.ai

Также предусмотрено приложение для гражданских — с его помощью каждый сможет сообщить об угрозе. Благодаря машинному обучению, система сможет быстро опознавать мины и адаптироваться под новые типы вооружений.

Кто создал проект

Систему разработала компания Zpoken AI. Фирма зарегистрирована в США , но большая часть команды находится в Украине.

Как рассказал в комментарии AIN.UA руководитель компании Антон Гера, сейчас им важно понять востребованность продукта и получить обратную связь. У команды уже есть план по использованию финансирования:

Грант будет использован для проведения лабораторных исследований, составления документации, юридических документов, составления презентационных материалов и так далее.

Сама система находится в состоянии рабочего прототипа, объясняет CEO.

Антон Гера, фото с Facebook-страницы

Изначально мы начали работать над системой, когда получили запрос от Минобороны. Но потом вышел закон, по которому у ведомства забрали управление делами разминирования территорий. Сейчас под это создается новый орган. Мы решили не ждать, в двигаться дальше.

Работу с Минэкономразвития компания не прекращает. По условиям Фонда поддержки изобретений, на втором этапе компании могут претендовать на инвестиции до 2 млн грн в обмен на долю в 10%.

Но привлекать их нужно на условиях ко-финансирования — часть денег выдаст Фонд, а часть должен вложить частный инвестор. Как говорит Антон Гера, дальнейшее сотрудничество зависит от министерства.

Что дальше

Системой Minect.ai уже заинтересовались иностранные клиенты. А вот украинские инвесторы к Zpoken AI пока не обращались. Кроме того, пользу проекта отметили в НАТО, фонде FSD и организации Urs Endress.