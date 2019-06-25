В Харькове взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине

В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

В результате взрыва пострадавших нет. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается.

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Шевченковского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. Вещественные доказательства изъяты. В ходе осмотра места происшествия установлено, что внутри банкомата произошел взрыв газовоздушной смеси", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сведения о происшествии зарегистрированы в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации инцидента по Уголовному кодексу. Все обстоятельства выясняются правоохранителями.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в Харькове и области подрыв банкоматов - довольно частое явление. Так, в начале июня в поселке Рогань взорвали банкомат и украли кассеты с деньгами. 10 мая 2019 года самодельной взрывчаткой подорвали банкомат в поселке Слобожанское.

13 июня 2018 года был взорван банкомат Ощадбанка на Краснодарской улице. 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине.

1 ноября 2018 года взорвали и обчистили банкомат, расположенный на лестничной площадке административного здания на Большой Панасовской улице. 8 апреля 2019 года ночью на улице Валдайской неизвестные также взорвали банкомат и завладели деньгами.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка.