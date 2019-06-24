"Укрзализныця" начала сдавать имущество в аренду через ProZorro

"Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, до помещений для кафе".

Акционерное общество "Укрзализныця" начинает сдавать свое имущество в аренду.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава правления "УЗ" Евгений Кравцов.

"Если собрать все копья, которые мы ломали при подготовке сегодняшнего события, точно вышел бы неплохой лот продажи металлолома на "ProZorro.Продажи". А если серьезно, то сегодня мое особое "наконец" - "УЗ" начинает сдавать имущество в аренду. Более трех лет не было ни одной такой операции. И это при том, что компания - один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине", - написал он.

Кравцов пояснил, что отныне каждый желающий может зайти на ProZorro и выбрать из перечня необходимое ему имущество.

"Там много интересного: от мест под антенны и банкоматы, до помещений на вокзалах для, например, кафе. Такие предложения - по всей Украине, как в крупных городах, так и на маленьких станциях. Крупные лоты будут опубликованы отдельно", - отметил он.

"Теперь никаких "а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?". Только цивилизованная и прозрачная аренда", - добавил глава правления "УЗ".

Напомним, 21 июня "УЗ" опубликовала свою стратегию на 2019-2023 годы. В ближайшее время компания разработает план мероприятий по ее внедрению.