Оксана Марченко владеет одним из крупнейших нефтяных месторождений в РоSSии.

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука увеличила долю в роSSийской нефтяной компании "НЗНП Трейд".

Согласно выписке из реестра юридических лиц РоSSии, в мае 2019 года доля кипрской компании Ventolor Holding LTD, которой через Tumillon Investments Ltd единолично владеет Оксана Марченко, выросла с 50,1% до 61%.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" со ссылкой на реестр юридических лиц РоSSии.

Из соучредителей компании вышли две фирмы бизнесмена агрария Сергея Кислова ООО Развитие и ООО Дол. Доля Натальи Лавренюк, которую вместе с Марченко заметили в одном частном самолете рейса Киев-Анапа, выросла с 14,9% до 25%.

В сентябре 2018 "Схемы" сообщили, что жена Виктора Медведчука контролирует компанию, которая победила в конкурсе на освоение одного из трех крупнейших нефтяных месторождений Ханты-Мансийского автономного округа РоSSии.

Виктор Медведчук ранее подтвердил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, является владелицей бизнеса в РоSSии, а управляет бизнесом сам Медведчук.

Ранее в июне под контроль соратника Медведчука перешел телеканал ZIK.