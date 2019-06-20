Все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу
Вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель решен.
Все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу после решения вопроса погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель.
Об этом сообщает Громадське.
"На счета ГП «Львовуголь» поступили средства в соответствии с заключенным договором с компанией "Д. Трейдинг" от 14.06.2019 г. - это предоплата за угольную продукцию. Средства сразу направлены на выплату заработной платы работникам госпредприятия в размере 48% за апрель текущего года. Всего за апрель будет выплачено 86% зарплаты. Средства поступают на лицевые счета работников", - сообщили в ГП "Львовуголь".
Глава профсоюзной ячейки шахты "Степная" Василий Семканич сообщил, что все шахты ГП "Львовуголь" возобновили работу 19 июня.
"Фактически решен вопрос погашения долгов по заработной плате горнякам за апрель. Как и обещали шахтеры, как только средства попали на счет ГП «Львовуголь», они приступили к работе", - сообщил Василий Семканич.
18 июня во Львовской области горняки из шахт "Лесная" и "Степная" отказались спускаться в забой до полного погашения задолженности по заработной плате.
Ранее сообщалось, что львовским шахтерам выплатили зарплату за март и выплатили 4% апрельской зарплаты.
7 июня две шахты во Львовской области приостановили работу из-за задолжености по зарплате. 10 июня горняки перекрыли международную трассу Львов - Рава-Русская в селе Смереков. Также шахтеры перекрыли дорогу возле села Воля-Высоцкая.
10 июня пресс-секретарь президента Юлия Мендель обещала, что долги по зарплате погасят "сегодня-завтра", речь шла о сумме в 41 млн гривен.
В мае 2019 шахтеры "Львовугля" устроили протест под Министерством энергетики с требованием выплатить долги по зарплате. 29 мая на одной из шахт во Львовской области произошел обвал, в результате которого погибли два горняка. Шахту посетил президент Зеленский, который по итогам визита поставил вопрос о задолженности перед шахтерами на рассмотрение СНБО.
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