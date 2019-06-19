Европейский суд не признал три полоски Adidas торговой маркой

Причиной разбирательства стал спор между Adidas и бельгийской компанией BVBA.

?Европейский суд не признал три полоски Adidas торговой маркой
Суд ЕС отказал Adidas в праве на три параллельные полоски

Европейский суд общей юрисдикции отказал концерну Adidas признать защищенной торговой маркой три параллельные полоски.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно решению, концерн не смог доказать, что три полоски, идущие в любом направлении, обладают достаточным количеством характерных особенностей.

В качестве одного из доводов суд привел, что Adidas предоставил в качестве примеров логотипы, выполненные в различных цветовых вариантах: как черные полоски на белом фоне, так и белые полоски на черном фоне.

Причиной судебного разбирательства стал спор между Adidas и бельгийской компанией Shoe Branding Europe BVBA, использующей в качестве логотипа две параллельные полоски. Чтобы добиться запрета на использование этого логотипа, Adidas должен был подтвердить, что его собственный логотип является защищенной торговой маркой.

Представитель Adidas уже заявил, что под защиту не подпадает только определенное сочетание трех полосок, тогда как прочие сочетания по-прежнему являются собственностью концерна.

Ранее Adidas уже пытался обязать BVBA изменить ее логотип для обуви (две черные косые полосы на белом фоне). В Adidas утверждали, что лого сильно напоминает их товарный знак, но в 2009 году BVBA защитила в суде право на свой логотип. С тех пор стороны продолжают судиться.

Напомним, Adidas изготовил официальный мяч для финала Лиги чемпионов-2018, который состоялся в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Регистрация ТМ подорожает в 4 раза — что изменило постановление КабминаРегистрация ТМ подорожает в 4 раза — что изменило постановление Кабмина
Украина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евроУкраина впервые за 15 лет выпустила евробонды в евро
Госслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой ЯпонииГосслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой Японии
"Газпром" назвал невозможным заключение транзитного контракта с Украиной на европейских правилах"Газпром" назвал невозможным заключение транзитного контракта с Украиной на европейских правилах
"Нафтогаз" погасил гарантированный Всемирным банком кредит на $500 млн"Нафтогаз" погасил гарантированный Всемирным банком кредит на $500 млн
Блок рекламы


Похожие новости
КСУ признал неконституционной отмену права на возврат налога на землю за участки в зоне АТОКСУ признал неконституционной отмену права на возврат налога на землю за участки в зоне АТО
Европейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера КосюкаЕвропейский банк заблокировал выдачу кредита компании украинского миллиардера Косюка
Украинский 3DLOOK признали лучшим инновационным стартапом по версии премии LVMHУкраинский 3DLOOK признали лучшим инновационным стартапом по версии премии LVMH
Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка"
Апелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в КиевеАпелляционный суд признал незаконным договор аренды, который позволял застроить урочище "Бычок" в Киеве
Верховный Суд признал незаконной ликвидацию ЗлатобанкаВерховный Суд признал незаконной ликвидацию Златобанка
Апелляционный суд признал незаконной аренду урочища "Бычок", отданного под застройкуАпелляционный суд признал незаконной аренду урочища "Бычок", отданного под застройку
Fitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости УкраиныFitch признал программу МВФ ключевым условием финансовой устойчивости Украины
Энергосообщество рекомендует Украине перейти на европейский стандарт учета газаЭнергосообщество рекомендует Украине перейти на европейский стандарт учета газа
РоSSия не признала победу Ощадбанка в международном арбитражеРоSSия не признала победу Ощадбанка в международном арбитраже
Последние новости
Подгружаем последние новости