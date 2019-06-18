Как компания Fiverr (услуги от $5) вышла на IPO и получила оценку в $1 млрд

Онлайн-маркетплейс Fiverr для заказа фриланс-услуг провел первичное размещение на бирже NASDAQ в середине июня. Первичная цена за акцию — $21. Уже в первый день цена подскочила почти на 100% — до $41,6 за акцию, за несколько дней остановившись на $35, что все равно на 50% выше первоначальной цены: для ряда последних неудачных IPO — достаточно успешная история. Редакция AIN.UA рассказывает, как появилась компания Fiverr, как зарабатывает и как дошла до IPO-истории.

Как создавали Fiverr

Компания Fiverr появилась 9 лет назад, как обычный стартап. В 2010-ом ее в Тель-Авиве ее основали два партнера — Миша Кауфман и Шай Винингер. Идея продукта проста: создать сервис, где одни смогут покупать цифровые услуги, а другие — их продавать. Целились предприниматели на фрилансеров, для которых площадка могла стать местом по продаже своих навыков.

Миша Кауфман и Шай Винингер

Wow-фактором, который привлек внимание заказчиков и прессы, стала цена. Все услуги предлагалось продавать от $5. Другими словами, можно было заказать логотип за $5, или консультацию за те же $5. Эта цена, которая доступна всем пользователям по всему миру, а значит, компания не ограничивала себя клиентурой только богатых стран. Указанный ценник — стартовое обозначение: выполнение сложных услуг может стоит сотни и тысячи долларов. С другой стороны, низкая начальная ставка привлекала и исполнителей, чаще всего неопытных: они могли предлагать свои услуги дешево и набираться экспертизы, постепенно увеличивая стоимость услуг.

Низкий ценник свою задачу выполнил: привлек пользователей. На площадке сотни тысяч исполнителей и миллионы заказчиков. Впрочем, со временем такая популярность принесла и критику платформы. Исполнители указывают, что получить заказ не просто, конкуренция огромная, а своей порой провокативной рекламой Fiverr даже ломает рынок. Так, несколько лет назад компания выпустила рекламу со слоганом «вы платите за дизайн слишком много», после чего стала рекламировать услуги по цене от $5. К тому же, как и у любой фриланс-платформы, у Fiverr появлялись заказчики, недовольные качеством выполненных работ.

Критика работала не на пользу компании, но ее рост это не сдерживало. За это же время компания выросла до почти 300 сотрудников, которые базируются в двух странах: Израиль и США .

Финансы

Fiverr стала классическим стартапом. За время своего существования компания прошла от первого seed-раунда в стартап от ангельского инвестора — до раунда E, после чего провела годичную подготовку к выходу на биржу и успешно вышла на IPO.

Первый раунд на $1 млн платформа привлекла сразу в 2010 году. Далее последовали более крупные раунды:

2010 — $1 млн / seed;

2011 — $5 млн / раунд A;

2012 — $15 млн / раунд B;

2014 — $30 млн / раунд С;

2015 — $60 млн / раунд D.

Совокупно за 5 лет компания привлекла $111 млн.

IPO

Поскольку Fiverr оставался частным предприятием, финансовой отчетности по прошлым годам нет. Тем не менее известно, что средства привлекались для развития и роста. Впервые о финансовом положение компании удалось узнать из документов, которые подаются перед проведением IPO. Из них следовало, что Fiverr — пока убыточная история: в 2017-ом убыток составил $19,3 млн, в 2018-ом — уже $36,1 млн. Инвесторов успокаивает, что выручка растет — с $52,1 млн до $75,5 млн в период 2017/2018. Часть средства ушла также на поглощения других стартапов: VeedMe, AND CO и ClearVoice. Суммы сделок не указываются, но все они прошли за последние три года, что негативно повлияло на финансовую отчетность.

Впервые о публичном размещение акций компании заговорили в 2018 году. Тогда представители Fiverr не стали комментировать слухи, но в СМИ была информация о подготовки IPO с оценкой в $1 млрд. А сам бизнес ставили в список наиболее вероятных израильских IPO. Так и случилось.

В середине июня 2019 года Fiverr вышла на IPO на американской бирже NASDAQ. На продажу выставили 5 263 158 акций с первичной ценной в $21. Это принесло компании еще $110 млн дополнительных инвестиций, совокупный объем привлеченных средств составил $221 млн. В первый же день акции компании взлетели в 2 раза, после некоторой корректировки рост стоимости ценных бумаг составил 64%. Есть мнение, что такой рост возможен из-за размеров Fiverr: компания еще маленькая и показывает большой ежегодный рост (например, по выручке — 45% год к году), что привлекает инвесторов — в будущем компания может вырасти, а цена акций взлетит.