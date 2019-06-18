"Газпром" назвал невозможным заключение транзитного контракта с Украиной на европейских правилах

Действующий договор закончится меньше чем через полгода.

?"Газпром" назвал невозможным заключение транзитного контракта с Украиной на европейских правилах
Фото: sputnik.by

"Газпром" назвал невозможным заключение нового транзитного контракта с Украиной на европейских условиях.

Об этом сообщил член правления компании Сергей Кузнец, пишет ТАСС.

"Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов, как регулятор, транспортный оператор", - сказал он.

"Без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта", - добавил он.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что Украина на трехсторонних газовых переговорах предложит РоSSии забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет.


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