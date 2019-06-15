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Госслужба финансового мониторинга договорилась о сотрудничестве с финансовой разведкой Японии Контролирующие органы согласились обмениваться информацией о возможном отмывании денег. Игорь Черкасский Госслужба финансового мониторинга Украины подписала соглашение о сотрудничестве с Центром финансовой разведки Японии. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства. Документ подписали председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский и гендиректор центра финразведки Национальной комиссии по вопросам безопасности Японии Хироюки Фуджимура. Соглашение предусматривает сотрудничество Украины и Японии в расследовании финансовых преступлений, в частности, правонарушений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Ранее Госфинмониторинг подписал подобное соглашение с финансовой разведкой Великобритании. Напомним, с начала года года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен и отправила в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

LB.ua

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