Корпорация "Рошен" через суд запатентовала красную ленту на коробках тортов

Хозяйственный суд Киева обязал Кабмин " зарегистировать ленту как товарный знак и объект интеллектуальной собственности.

Корпорация
Красная лента на тортах "Рошен" стала товарным знаком
Фото: vladimirworld.livejournal.com

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск кондитерской корпорации "Рошен" против Министерства экономического развития и торговли и ГП "Укрпатент" по регистрации знака в виде "красного цвета материалов для упаковки кондитерских изделий". Об этом свидетельствует решение суда от 3 июня, пишет программа "Наши гроши".

Суд обязал Кабмин признать и зарегистрировать право интеллектуальной собственности на товарный знак по заявке №201710458 от 13 мая 2017 года, которым является - красный цвет в упаковке кондитерских изделий.

Под действие знака подпадают пленки из полипропилена, пластмассовые пленки, бумажные, клейкие или самоклеющиеся ленты; упаковочные материалы - ленты, веревки, нитки и прочее. Таким образом "Рошен" зарезервировала за собой право упаковывать кондитерские изделия в ленты красного цвета (пантон 485 с).

Ранее Минэкономразвития и Укрпатент отказали в регистрации товарного знака на том основании, что большинство покупателей не различают оттенки цветов упаковок, и воспринимают отдельные группы оттенков как один из основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый.

"Поскольку количество цветов ограничено, небольшое количество знаков зарегистрированных для определенных товаров или услуг могут исчерпать весь спектр доступных цветов и необоснованно ограничить использование их оттенков", - говорилось в решении "Укрпатента".

В "Рошен" обратили внимание суда на положительную практику защиты своих прав на использование ленты красного цвета для упаковки продукции. В частности, вспомнили о решении АМКУ с осени 2017 года по недобросовестной конкуренции ПАО "Киевхлеб" в части использования красной ленты в упаковке другого торта и успешной защите этого решения в суде.

Судья приняла во внимание доводы корпорации, а также материалы отчета Центра социальных технологий "Социополис", показавших, что 90,1% респондентов ассоциируют красную ленту с определенным производителем тортов, из них - 70,7% ответили, что ассоциируют ее именно с продукцией "Рошен".

Напомним, ранее "Рошен" подавала заявку на выдачу свидетельств на ленты с надписью "Roshen" с различными оттенками красного, но они не были зарегистрированы. В феврале 2017 года по этой заявке фирма получила отказ.

МЭРТ и "Укрпатент" могут обжаловать решение Хозяйственного суда, хотя информации о подаче апелляционных жалоб в судебном реестре на данный момент нет.


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