НБУ зарегистрировал новую платежную систему

"Юапей" стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины.

НБУ зарегистрировал новую платежную систему
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк Украины зарегистрировал новую платежную систему "Юапей".

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

"Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы "Юапей" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "Юапей" является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (г. Киев).

Отмечается, что "Юапей" стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.


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