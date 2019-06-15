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НБУ зарегистрировал новую платежную систему "Юапей" стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины. Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ Национальный банк Украины зарегистрировал новую платежную систему "Юапей". Об этом сообщает пресс-центр НБУ. "Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы "Юапей" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "Юапей" является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (г. Киев). Отмечается, что "Юапей" стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.

LB.ua

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