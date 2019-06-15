НБУ зарегистрировал новую платежную систему
"Юапей" стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины.
Национальный банк Украины зарегистрировал новую платежную систему "Юапей".
Об этом сообщает пресс-центр НБУ.
"Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы "Юапей" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "Юапей" является ООО "ФК ЮАПЕЙ" (г. Киев).
Отмечается, что "Юапей" стала одиннадцатой внутригосударственной платежной системой на рынке Украины, созданной небанковскими учреждениями.
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15.06.2019 00:26