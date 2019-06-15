Amazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZ

Интернет-ритейлер Amazon обошёл Apple и Google и стал самым дорогим брендом мира согласно глобальному рейтингу агентства BrandZ за 2019 год.

Бренд Amazon сейчас оценивается в $315,5 млрд, второе место занимает Apple ($309,5 млрд), а третье – Google ($309 млрд).

При этом Google и Apple находились в топе рейтинга BrandZ в общей сумме 12 лет. В 2018 году этот список возглавляла компания Google .

Топ-10 самых дорогих брендов мира в 2019 году:

Amazon ($315,5 млрд)

Apple ($309,5 млрд)

Google ($309 млрд)

Microsoft ($251,2 млрд)

Visa ($177,9 млрд)

Facebook ($159 млрд)

Alibaba ($131,2 млрд)

Tencent ($130,9 млрд)

McDonald’s ($130,4 млрд)

AT&T ($108,4 млрд)

Согласно BrandZ, за год оценка бренда Amazon выросла на $108 млрд (52% в сравнении год к году). Такой значительный прирост в агентстве объяснили тем, что компания предлагает ряд сервисов, не привязанных к отдельным регионам и категориям, что позволяет максимально охватывать потребителей.

В связи с замедлением роста своего основного бизнеса Amazon начал увеличивать инвестиции в сторонние компании, такие как стартап в области автономных автомобилей Aurora, а также расширять собственные сервисы, включая доставку товаров дронами – Amazon Air. В 2018 году корпорация также купила онлайн-аптеку PillPack за $753 млн и вложила средства в сервис по доставке еды Deliveroo.