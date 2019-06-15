Amazon стал самым дорогим брендом мира по версии BrandZ
Интернет-ритейлер Amazon обошёл Apple и Google и стал самым дорогим брендом мира согласно
Бренд Amazon сейчас оценивается в $315,5 млрд, второе место занимает Apple ($309,5 млрд), а третье – Google ($309 млрд).
При этом Google и Apple находились в топе рейтинга BrandZ в общей сумме 12 лет. В 2018 году этот список возглавляла компания Google.
Топ-10 самых дорогих брендов мира в 2019 году:
- Amazon ($315,5 млрд)
- Apple ($309,5 млрд)
- Google ($309 млрд)
- Microsoft ($251,2 млрд)
- Visa ($177,9 млрд)
- Facebook ($159 млрд)
- Alibaba ($131,2 млрд)
- Tencent ($130,9 млрд)
- McDonald’s ($130,4 млрд)
- AT&T ($108,4 млрд)
Согласно BrandZ, за год оценка бренда Amazon выросла на $108 млрд (52% в сравнении год к году). Такой значительный прирост в агентстве объяснили тем, что компания предлагает ряд сервисов, не привязанных к отдельным регионам и категориям, что позволяет максимально охватывать потребителей.
В связи с замедлением роста своего основного бизнеса Amazon начал увеличивать инвестиции в сторонние компании, такие как стартап в области автономных автомобилей Aurora, а также расширять собственные сервисы, включая доставку товаров дронами – Amazon Air. В 2018 году корпорация также купила онлайн-аптеку PillPack за $753 млн и вложила средства в сервис по доставке еды Deliveroo.
Напомним, что в рейтинге Forbes за 2019 год самым дорогим брендом является Apple.
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Финансы
15.06.2019 00:25