?Международные резервы Украины за месяц сократились на $1,1 млрд

Международные резервы Украины в мае 2019 года сократились на $1,1 млрд до $19,402 млрд.

Пресс-служба Национального банка сообщила, что за минувший месяц они сократились на 5,5% из-за больших погашений по государственному долгу. На это потратили $1,8 млрд. Расходы частично были компенсированы поступлением $426,7 млн от размещения облигаций внутреннего госзайма в иностранной валюте и $10 млн от Всемирного банка.

В то же время на фоне благоприятная обстановка на валютном рынке позволила выкупить с межбанка в резервы $160,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на $80,7 млн.

Объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что, как утверждает регулятор, является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.