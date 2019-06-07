Международные резервы Украины за месяц сократились на $1,1 млрд

Валютные запасы стали меньше $20 млрд.

?Международные резервы Украины за месяц сократились на $1,1 млрд
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины в мае 2019 года сократились на $1,1 млрд до $19,402 млрд.

Пресс-служба Национального банка сообщила, что за минувший месяц они сократились на 5,5% из-за больших погашений по государственному долгу. На это потратили $1,8 млрд. Расходы частично были компенсированы поступлением $426,7 млн от размещения облигаций внутреннего госзайма в иностранной валюте и $10 млн от Всемирного банка.

В то же время на фоне благоприятная обстановка на валютном рынке позволила выкупить с межбанка в резервы $160,6 млн.

Переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на $80,7 млн.

Объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта, что, как утверждает регулятор, является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, в декабре 2018 года резервы достигли пятилетнего максимума - 20,820 млрд. Это стало возможным за счет поступлений от Международного валютного фонда, Европейского союза и Всемирного банка. Украина получила тогда от МВФ первый транш в размере $1,391 млрд по новой программе Stand-By Arrangement, а от ЕС и Всемирного банка - $1,006 млрд (в эквиваленте).


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