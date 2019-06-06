Гослесагентство начнет продавать необработанную древесину через ProZorro

Лесхозы трех областей уже начали выставлять древесину на электронные аукционы.

Гослесагентство начнет продавать необработанную древесину через ProZorro
Фото: kmu.gov.ua

Государственное агентство лесных ресурсов подписало меморандум с государственным предприятием "ProZorro.Продажи" о реализации необработанной древесины. Об этом говорится на сайте Гослесагентства.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать по вопросам организации доступа постоянных заготовщиков и покупателей необработанной древесины к организации, а также участию в электронных аукционах.

"Гослесагентство в прошлом году начало организацию электронных торгов с помощью программного продукта госпредприятия "Лесной инновационно-аналитический центр". Теперь с целью расширения механизмов реализации древесины мы подписали меморандум о сотрудничестве с "ProZorro.Продажи". Таким образом, будет упрощен доступ к аукционам по реализации необработанной древесины, а также доступ к информации о результатах аукционов", – отметил замглавы Голесагентства Владимир Бондарь.

Меморандумом предусмотрено внедрение действенных механизмов по сотрудничеству, установка недискриминационных правил организации и проведения электронных аукционов, предотвращение коррупции благодаря прозрачности данных, открытость для общественного контроля и расширение круга покупателей.

Отмечается, что лесхозы из Житомирской, Киевской и Ровенской областей уже начали выставлять древесину на электронные аукционы "ProZorro.Продажи".

Напомним, в подчинении Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов (73% лесного фонда Украины).

В марте 2019 года Государственное агентство лесных ресурсов заявило о необходимости создать Министерство лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.

По мнению замглавы ведомства, создание министерства позволит разработать национальную лесную политику, провести инвентаризацию лесов и надлежащим образом профинансировать все работы в лесном хозяйстве.


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