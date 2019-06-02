EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы

Около десяти лет назад особо приближёнными партнёрами NVIDIA по созданию особых версий видеокарт считались марки XFX, EVGA и BFG. Последнюю сейчас редко кто может вспомнить, XFX продвигает видеокарты под флагом AMD, и «последним богатырём» из этой троицы можно было считать EVGA. Под этой маркой выпускается широкий ассортимент видеокарт с различными системами охлаждения, включая и водоблоки. Есть в штате компании и свои «силы особого назначения»: американский оверклокер Винс Люсидо (Vince Lucido), более известный под псевдонимом K|ngp|n, работает в связке с инженером украинского происхождения Ильёй Цеменко, также известным под псевдонимом TiN. Этот творческий дуэт регулярно демонстрирует экспериментальные или серийные видеокарты, способные при использовании жидкого азота добиваться рекордных результатов в разгоне.

EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы

Источник изображения: EVGA Forums, Twitter

Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии «придворных оверклокеров», но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала. Корнем проблем автор «анонимки» считает ошибки в управлении компанией и чрезмерно раздутый ассортимент непрофильной продукции, которая продаётся плохо, но требует затрат на разработку и продвижение. Уровень заработных плат американского персонала EVGA давно находится ниже средних значений по отрасли, и теперь представлять интересы компании в США будет ограниченный по численности коллектив, поскольку многих придётся сократить.

Усугубили ситуацию, как отмечает автор послания, новые пошлины на импортируемую из Китая продукцию. Цены на изделия EVGA в американской рознице пришлось поднять, и это не способствовало улучшению и без того шаткого финансового положения. Представители EVGA пока лаконично подтверждают проведение реструктуризации в американском подразделении, но не вдаются в подробности.

Компания EVGA построила одну из лучших на рынке систем стимулирования лояльности клиентов. Продолжительные сроки гарантии, возможность обменять бывшую в употреблении видеокарту с минимальной доплатой на более современную, удобство обращения в фирменный сервис — все эти услуги позволили марке завоевать поклонников и за пределами США. Как этот производитель интересных видеокарт сможет существовать в непростых условиях, станет понятно лишь по истечении времени. Под маркой EVGA также выпускаются блоки питания, материнские платы, корпуса системных блоков, системы охлаждения и игровая периферия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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