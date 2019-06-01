Харьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимости

«Харьковзеленстрой» купил 5 колючих елей "Глаука" за 248 тыс. грн за штуку, их рыночная стоимость 28 тыс. грн.

Харьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимости
Фото: farpost.ru

В апреле 2019 года «Харьковзеленстрой» Харьковского городского совета закупил деревьев на 14,77 миллионов гривен. При этом стоимость ели оказалась дороже рыночной стоимости в 10 раз. Об этом сообщают журналисты-расследователи из проекта "Наші гроші".

Согласно расследованию, на сайте закупок ProZorro есть информация, что «Харьковзеленстрой» закупил 5 колючих елей "Глаука" 8-9 м высотой за 248 тыс. грн за штуку. В то время, как их рыночная стоимость составляет 28 тыс. грн.

Похожая история случилось и с закупкой 11 грабов "Фастигиата" 8 м высотой и 25 см толщиной. Их закупили по 294 тыс грн. За штуку, хотя на рынке можно отыскать немецкие грабы «Фастигиата» высотой 8 м по 76 тыс грн.

Также Харьковский горсовет купил пять сплетенных из граба арок высотой 2,5-3 м по 85 тыс грн, несмотря на то, что на рынке можно купить немецкие грабы «Арка» высотой 3 м по 39 тыс грн.

В тендере победила компания "Голландские розы". Как сообщают расследователи, ее основателями являются экс-депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир и бывший первый заместитель мэра Кременчуга Андрей Погребной.

Погребной и сейчас руководит этой фирмой.

Игорь Кушнир в 2010-2012 годах работал заместителем министра обороны, а в 2012 году был назначен президентом ЗАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

Напомним, Харьковским горсоветом руководит Геннадий Кернес, который фигурировал в деле по нападению и избиению активистов Евромайдана. А августе 2018 года это дело закрыли, поскольку прокуроры, фактически самоустранились от доказательства вины. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, они вообще пропустили без уважительных причин.

В мае 2019 года расследователи Bihus.info также обнаружили, что Геннадий Кернес ни разу не задекларировал имущество своей гражданской жены Оксаны Гайсинской. В ее активе автопарк дорогих автомобилей и недвижимость.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
WSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажемWSJ: множество судебных процессов подтверждают занятие Huawei промышленным шпионажем
РоSSийская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов"РоSSийская авиастроительная корпорация подала в суд на концерн "Антонов"
Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследованиеПродажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование
Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)Калушская ТЭЦ выведена из госсобственности (Документ)
Суд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора ПриватбанкаСуд отменил решение НБУ об исключении из реестра аудитора Приватбанка
Блок рекламы


Похожие новости
Киев продал объект на "ProZorro.Продажі" на 12000% дороже стартовой ценыКиев продал объект на "ProZorro.Продажі" на 12000% дороже стартовой цены
Фонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимостиФонд гарантирования вкладов продал остатки банка "Форум" за 1% от балансовой стоимости
Фонд гарантирования продал "токсичные" активы на 6 млрд гривен за 2% от стоимостиФонд гарантирования продал "токсичные" активы на 6 млрд гривен за 2% от стоимости
Argus Media запустило оценку стоимости украинского газаArgus Media запустило оценку стоимости украинского газа
Минфин начал занимать доллары под 7%, хотя раньше отклонял заявки дороже 5,95%Минфин начал занимать доллары под 7%, хотя раньше отклонял заявки дороже 5,95%
Харьковский горсовет выкупит три жилых дома за 23,5 млн гривен, чтобы построить метроХарьковский горсовет выкупит три жилых дома за 23,5 млн гривен, чтобы построить метро
Столовая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимостиСтоловая Рады договорилась о покупке 20 тонн муки по завышенной стоимости
Киев купил газ у Коломойского и Хомутынника дороже, чем продает "Нафтогаз"Киев купил газ у Коломойского и Хомутынника дороже, чем продает "Нафтогаз"
ГФС закупила сканеры для проверки грузовиков и контейнеров на таможнеГФС закупила сканеры для проверки грузовиков и контейнеров на таможне
В преддверии IPO прогноз рыночной оценки Xiaomi снижен до $55–70 млрдВ преддверии IPO прогноз рыночной оценки Xiaomi снижен до $55–70 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости