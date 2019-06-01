Харьковский горсовет закупил ели в 10 раз дороже рыночной стоимости

«Харьковзеленстрой» купил 5 колючих елей "Глаука" за 248 тыс. грн за штуку, их рыночная стоимость 28 тыс. грн.

В апреле 2019 года «Харьковзеленстрой» Харьковского городского совета закупил деревьев на 14,77 миллионов гривен. При этом стоимость ели оказалась дороже рыночной стоимости в 10 раз. Об этом сообщают журналисты-расследователи из проекта "Наші гроші".

Согласно расследованию, на сайте закупок ProZorro есть информация, что «Харьковзеленстрой» закупил 5 колючих елей "Глаука" 8-9 м высотой за 248 тыс. грн за штуку. В то время, как их рыночная стоимость составляет 28 тыс. грн.

Похожая история случилось и с закупкой 11 грабов "Фастигиата" 8 м высотой и 25 см толщиной. Их закупили по 294 тыс грн. За штуку, хотя на рынке можно отыскать немецкие грабы «Фастигиата» высотой 8 м по 76 тыс грн.

Также Харьковский горсовет купил пять сплетенных из граба арок высотой 2,5-3 м по 85 тыс грн, несмотря на то, что на рынке можно купить немецкие грабы «Арка» высотой 3 м по 39 тыс грн.

В тендере победила компания "Голландские розы". Как сообщают расследователи, ее основателями являются экс-депутат Кременчугского горсовета от Партии регионов Игорь Кушнир и бывший первый заместитель мэра Кременчуга Андрей Погребной.

Погребной и сейчас руководит этой фирмой.

Игорь Кушнир в 2010-2012 годах работал заместителем министра обороны, а в 2012 году был назначен президентом ЗАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

Напомним, Харьковским горсоветом руководит Геннадий Кернес, который фигурировал в деле по нападению и избиению активистов Евромайдана. А августе 2018 года это дело закрыли, поскольку прокуроры, фактически самоустранились от доказательства вины. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, они вообще пропустили без уважительных причин.

В мае 2019 года расследователи Bihus.info также обнаружили, что Геннадий Кернес ни разу не задекларировал имущество своей гражданской жены Оксаны Гайсинской. В ее активе автопарк дорогих автомобилей и недвижимость.