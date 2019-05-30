АРМА назвало условие для нового конкурса на управляющего "Межигорьем"

Агентство заявило, что выбрало лучший вариант из имеющихся.

АРМА назвало условие для нового конкурса на управляющего "Межигорьем"
Фото: LB.ua

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) считает, что выбранный им управитель для "Межигорья" стал лучшим вариантом из имеющихся. В то же время ведомство готово объявить новый конкурс, если общественность предложит более качественного управителя.

Об этом говорится в комментарии агентства на критику со стороны журналистов и гражданского общества.

"Конкурсный отбор управляющего активами резиденции «Межигорье» продолжается более полугода. АРМА пять раз продолжало сроки отбора, приглашало приобщиться к конкурсу общественность активистов, бизнес, всех желающих. В то же время конкурсный отбор не может продолжаться бессрочно. Так же срок конкурсного отбора не может постоянно продолжаться, если нет предпосылок для появления качественно лучших участников. Тем более, АРМА не может без каких-либо условий продолжать конкурс, когда ГБР возбудило уголовное производство о возможной служебной халатности служащих АРМА в затягивании этого конкурсного отбора. В конце концов, по законодательству Украины, Тендерный комитет АРМА не вправе отменить результаты конкурса на основании несогласия с его результатами журналиста или рекомендации общественного совета", - говорится на сайте АРМА.

Агентство видит три варианта выхода из сложившейся ситуации: национализация "Межигорья"; передача арестованного имущества на ответственное хранение лицу, определенному судом; новый конкурс при наличии лучшего предложения.

"В условиях публичных заявлений общественной организации, которая сейчас фактически контролирует резиденцию «Межигорье», о вооруженном сопротивлении будущем управителю, интерес бизнеса к участию в конкурсе закономерно снижается. Так же негативно на этот интерес влияет искусственное нагнетание негатива в СМИ по поводу конкурсных процедур в АРМА. За полгода конкурса АРМА неизвестно ни об одном примере поддержки инициативы в поиске качественного управляющего резиденцией со стороны журналистов и активистов, в то время как АРМА неоднократно заявляло о необходимости такой поддержки. В таких условиях, пока что АРМА не видит перспектив участия в конкурсе компаний с качественно лучшими показателями, чем текущие участники", - говорится в заявлении.

В то же время АРМА считает, что если в течение одного месяца какая-то компания пожелает стать управляющим резиденции "Межигорье" и обнародует бизнес-план с более эффективными и качественными прогнозами, чем бизнес-план победителя конкурса, тогда вопрос об объявлении нового конкурса может быть на повестке дня.

Напомним, победителем конкурса на управляющего резиденцией "Межигорье" стала фирма "Скомпани" Алексея Вороненко, бывшего помощника народного депутата Евгения Мураева.

Общественный совет при АРМА заявил, что необходимо провести новый конкурс, так как "Скомпани" не имеет необходимых опыта и финансов для управления таким чувствительным активом как "Межигорье" и к тому же может быть связано с экс-регионалами.


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