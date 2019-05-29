РоSSия добыла из месторождений в Крыму более 9 млрд кубометров газа, - гендиректор "Черноморнефтегаза"

"РоSSияне не вкладывают в месторождения, в оборудование - все работает на износ".

РоSSия добыла из месторождений в аннексированном ею Крыму более 9 млрд кубометров газа.

Об этом сообщила генеральный директор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, передает Крым.Реалии.

"РоSSия до сих пор добывает газ. И на сегодняшний день РоSSия нелегитимно из всех месторождений, принадлежащих Украине, уже добыла

9 млрд кубометров газа. Когда я видела наши буровые "Петр Годованец" и "Украина", на них закрасили названия. Визуально буровые вышки в очень плохом состоянии, по сравнению с тем, как они выглядели в 2014 году. РоSSияне не вкладывают в месторождения, в оборудование - все работает на износ", - сказала Нежнова.

По данным "Нафтогаза", сегодня РоSSия использует недра девяти месторождений "Черноморнефтегаза".

Буровые установки и другое имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" захватили 2014 г. во время аннексии Крыма Россией . Таким образом "Нафтогаз Украины" потерял контроль над этим крымским предприятием и заявил, что будет судиться с Россией за крымские активы.