Скрытая угроза: на рынке редкоземельных металлов возникла лёгкая паника

Вчера китайское правительственное агентство National Development and Reform Commission тактично заявило, что никому не позволительно использовать продукцию с редкоземельными металлами во вред развитию страны. Американское информационное агентство CNBC тут же расценило данное заявление как скрытую угрозу США . Что интересно, несколько дней назад глава Китая Си Цзиньпин посетил с инспекцией добывающую редкоземельные металлы местную компанию JL MAG Rare-Earth Co и комплекс по переработке. Всё к одному, считают американские журналисты, власти Китая готовятся надавить на США запретом или ограничением на поставку сверхценного сырья.

Си Цзиньпин посетил с инспекцией добывающую редкоземельные металлы компанию JL MAG Rare-Earth Co (Xie Huanchi, Xinhua News Agency)

Журналисты журналистами, но в среду утром на рынке ценных бумаг в Юго-Восточной Азии возникла лёгкая паника. Акции компаний по добыче и переработке редкоземельных металлов начали расти как на дрожжах. В Китае акции JL MAG Rare-Earth подорожали на 10 %. Акции Innuovo Technology увеличились в цене на 9,95 %. Одна немногих за пределами Китая компаний, добывающих редкое сырьё ? австралийская Lynas, увеличила капитализацию более чем на 10 %. Очевидно, что этими компаниями ситуация не ограничится.

Оборот США с Китаем на тему редкоземельных металлов относительно небольшой. Предполагается (точных данных на этот счёт нет), что США в течение года импортирует около 4000 тонн данного сырья. Цена вопроса ? около $175 млн. Проблема в том, что редкоземельные металлы идут для выпуска высокотехнологических товаров от электроники до техники. Перебои с поставками сырья могут вызвать проблемы в отраслях, которые отвечают за национальную безопасность США .

Впрочем, Китай не впервые ограничивает поставки редкоземельных металлов в ответ на политические выпады со стороны других стран. Например, в 2010 году в ответ на арест капитана китайского траулера японской стороной Китай приостанавливал поставки редкоземельных металлов в Японию. Поэтому сценарий давления на США с использованием искусственного дефицита редкоземельных металлов не является чем-то новым. По мнению аналитиков, редкоземельные металлы есть везде. Надо лишь начать добычу и снизить зависимость от Китая. В США раньше добывали это сырьё, но под давлением общественности в борьбе за экологическую безопасность добыча была свёрнута.



