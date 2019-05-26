После запрета США Huawei ищет финансирование в размере $1 млрд

После запрета США Huawei ищет финансирование в размере $1 млрд

Компания Huawei Technologies Co. запрашивает у небольшой группы кредиторов дополнительное финансирование в размере $1 млрд. Необходимость в этом возникла после того, как запрет США на использование оборудования Huawei поставил под угрозу прекращения поставки критически важных компонентов.

Неназванный источник сообщил изданию Bloomberg о том, что крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования ищет оффшорный кредит в американских или гонконгских долларах. Сообщается также, что Huawei рассчитывает погасить кредит в течение 5-7 лет.

Напомним, компания Huawei стала одним из центральных игроков в торговой войне США и Китая. На прошлой неделе американское правительство добавило китайского телекоммуникационного гиганта в чёрный список компаний, что привело к ограничению доступа Huawei к аппаратным и программным решениям, предлагаемым производителями США.

Источник отметил, что на данный момент переговоры по кредиту находятся на раннем этапе, поэтому трудно сказать, состоится ли сделка. Если это случится, то размер кредита и данные об участвующих в сделке банках могут дать дополнительную информацию о финансовой устойчивости Huawei. Напомним, по состоянию на декабрь 2018 года китайский производитель имел необеспеченных банковских кредитов на сумму в 37 млрд юаней, что приблизительно равно $5,3 млрд. Согласно отчёту за 2018 год, в распоряжении компании находилось денежных средств и эквивалентов примерно в 2,6 раза больше общей суммы заимствований.

Стоит отметить, что буквально сегодня президент США Дональд Трамп назвал Huawei «очень опасной», но не исключил, что компания может стать частью торгового соглашения с Китаем.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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