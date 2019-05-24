"Нафтогаз" снизит цену на газ для промпотребителей в июне

В сравнении с ценами на май, цены снижены на 7,6-7,9%.

"Нафтогаз" снизит цену на газ для промпотребителей в июне
"Нафтогаз" снизит цену на газ для промпотребителей
Фото: Радио Свобода

НАК "Нафтогаз Украины" в июне снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,6% - 7,9%.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 803,00 - 6 423,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

В компании отметили, что в сравнении с ценами на май, в июне цены снижены на 7,6-7,9%.

Напомним, с 1 октября 2015 года в Украине отменено госрегулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

С 1 апреля 2018 года НАК увеличил цену на газ для промпотребителей на 9,8% (на 774 грн) по сравнению с февралем - до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м (с НДС).


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