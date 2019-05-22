Бас Годска запустил голландско-украинский венчурный фонд Acrobator Ventures

Голландский бизнес-ангел Бас Годска, который инвестировал в известные украинские проекты - Ecois.me, Zakaz.ua, Newzmate - запустил венчурный фонд Acrobator Ventures. Партнером фонда стал голландец Иоахим Лакер с опытом работы в сфере венчурных инвестиций. Офисы компании расположены в Амстердаме и Киеве , пишут AIN.UA .

Сколько готовы инвестировать

Фонд собирается вкладывать в стартапы на стадии pre-seed, seed и выше суммы от $25 000 до $500 000. Прежде всего, он собирается работать с компаниями из Восточной Европы. А общий размер инвестиций, согласно данным, предоставленным самим фондом, составит до 20 млн евро за три года.

«Мы смотрим сквозь страны, концентрируясь не только на компаниях, а в большей степени — на их основателях…Мы проанализировали факторы успеха сорока компаний, в которые мы вкладывали деньги и/или время. Мы также знаем, что хорошо работало в более чем 100 компаниях, которые я консультировал лично или с командой Acrobator Consultancy», - отмечает создатель фонда.

До запуска Acrobator Ventures Годска инвестировал в целом в 13 компаний с 4 частичными экзитами.

Что интересно?

Фонд будет рассматривать в первую очередь проекты из сфер SaaS, Big Data/ML/AI, EdTech, MarTech, HR tech и других. Помимо инвестиций, основатель Acrobator Ventures предлагает доступ к сети соинвесторов, а также к мировым фондам, таким как ACCEL, Insight, MCI, EBRD.