Huawei инвестирует 35 млн евро в «открытую лабораторию» OpenLab в Париже

Huawei инвестирует 35 млн евро в «открытую лабораторию» OpenLab в Париже

Компания Huawei намерена инвестировать в «открытую лабораторию» OpenLab в Париже в течение следующих пяти лет 35 млн евро. Об этом сообщил на проходившей в этом месяце в столице Франции ежегодной технологической конференции VivaTech заместитель председателя Huawei Кэнь Ху (Ken Hu, на фото ниже). По его словам, это решение демонстрируют уверенность компании в том, что Франция стоит на пути превращения в международный центр инноваций.

«Это оптимальное время для инноваций. Здесь, во Франции, так много талантливых людей, передовые фундаментальные исследования и ориентированная на инновации среда. Франция занимает отличную позицию для того, чтобы в будущем стать мировым центром инноваций. Huawei работает здесь уже 17 лет, и мы рады помочь в реализации этих устремлений», — заявил Кэнь Ху.

В этом году экспозиция Huawei на конференции VivaTech занимала выставочное пространство площадью 390 м2 . В ней были продемонстрированы передовые решения компании в области 5G, облачных вычислений, интеллектуальной розничной торговли и подключённых автомобилей.

Лаборатория Paris OpenLab была открыта в апреле 2018 г. Всего за год 50 партнёров разработали 15 отраслевых решений в области розничной торговли, производства и «умных» городов.

В своей программной речи на конференции Кэнь Ху высказался за развитие межотраслевого сотрудничества как платформы для реализации новых возможностей. Он подчеркнул, что единственным способом поддержать разработки и внедрение новых технологий является открытость и партнёрство. А главными трендами продолжают оставаться технологии 5G, облачные вычисления и искусственный интеллект.

На фоне обострения торговой войны между США и Китаем компания Huawei была включена Министерством торговли США в «чёрный» список Entity List. Вашингтон оказывает давление на своих союзников, включая страны Евросоюза, чтобы те тоже отказались от сотрудничества с китайским производителем. В связи с этим в интервью итальянской газете Corriere della Sera вице-президент Huawei Кэтрин Чэнь (Catherine Chen) выразила надежду, что Европа не пойдёт по стопам США.

По словам Чэнь, Huawei является партнёром европейских телекоммуникационных компаний в течение многих лет и поэтому здесь не должна произойти подобная ситуация.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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