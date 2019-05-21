Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов
Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля.
Ограничения по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из РоSSийской Федерации, сняты.
Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.
"Регулировку экспорта в ручном режиме "Белнефтехим" сегодня не производит, экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", - сообщил он.
Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля. Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил, что в ней в 10–25 раз были превышены допустимые показатели доли органических хлоридов. Они могут нанести серьёзный ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов.
Экспорт Urals в Европу по “Дружбе” был остановлен, что привело к скачку мировых цен на сырье до уровня выше $75 за баррель и подорвало репутацию РоSSии как надежного поставщика энергоносителей.
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