Гройсман предупредил об угрозе кризиса вследствие снижения тарифов

Ранее у Зеленского заявили, что снижение тарифов - это не прерогатива президента.

Гройсман предупредил об угрозе кризиса вследствие снижения тарифов
Фото: ukraina.ru

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис и разрыв международных договоров.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Что касается тарифов, если бы это было возможно (снижение тарифов, – ред.), я бы это сделал позавчера. Я думаю, что попытка снижения тарифов может за собой повести серьёзный кризис. Это расторжение всех наших международных договоров и фактически доведение страны до состояния финансового кризиса", - цитирует Гройсмана Интерфакс-Украина.

Премьер подчеркнул, что обязательство по ценам на газ были взяты не его правительством, а в 2008 году, и далее переподписывались в последующие годы.

Напомним, что результаты социсследования, которые проводил КМИС, показали, что больше всего от нового президента украинцы ожидают снижения тарифов на коммунальные услуги.

При этом после второго тура выборов в команде их победителя Владимира Зеленского заявили, что снижение тарифов на коммунальные услуги - не в компетенции главы государства.


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