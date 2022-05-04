Инфляция и рост цен: Нацбанк предупредил украинцев, что ожидает их до конца года

В 2022 году украинцев ожидает рост цен и высокая инфляция в конце года. По итогам года показатель инфляции может превысить 20%. При этом рост цен будет весьма значительным, однако катастрофического сползания в пропасть инфляции украинцам опасаться не стоит.

Такой прогноз дал глава НБУ Кирилл Шевченко в авторской колонке одного из украинских СМИ .

Война принесла украинцам не только потерю человеческого ресурса, но и неизбежный рост цен. Цены повышаются на все. Так, по итогам апреля, инфляция составила 15,9%. А к концу года она, вероятно, окажется еще выше. Однако даже нынешний военный год несопоставим по уровню инфляции с мирным 2015. Тогда рост цен был намного выше.

"В апреле инфляция составила 15,9%, а к концу года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели не сравнимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%", - рассказал Шевченко.

Во многом избежать обвальной инфляции удалось благодаря грамотным шагам НБУ.

"В мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику", - скромно заметил глава Нацбанка

Кирилл Шевченко также отметил, что до тех пор, пока Нацбанк держит фиксированный курс доллара, рыночные механизмы в полной мере не могут влиять на рост цен, и государству удается в ручном режиме удерживать инфляцию от шальных прыжков. Однако как только экономика станет более предсказуемой НБУ начнет менять процентную ставку, чтобы добиться ценовой стабильности.

"Как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования (ИТ), который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%", — отметил Шевченко.

Высокой инфляции в нынешнем году не избежать, однако благодаря изменениям учетной ставки, рост цен постепенно удастся обуздать, и НБУ намеревается быстро вернуть инфляцию к запланированному показателю – 5%.

Напомним, вместе с тем, некоторые эксперты считаеют, что в Укриане уже в ближайшее время вырастут цены на продукты примерно на 20%. Это связано с усложнившеся логистикой, из-за которой очень сильно выросли затраты на доставку продукции.