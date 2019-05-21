Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег

Через эстонское отделение банка ежедневно проходило до 20 млн долларов.

Бывший менеджер Danske Bank рассказал о роли брата Путина в отмывании денег
Фото: ERR

Двоюродный брат президента РоSSии Владимира Путина Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму $ 230 млрд из-за эстонскую филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank. Об этом в интервью CBS рассказал бывший менеджер банка Говард Уилкинсон, который разоблачил схему по отмыванию денег.

По словам Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $ 20 млн. Он рассказал, что деньги проводила зарегистрированная в Лондоне компания Lantana Trade. Адрес регистрации этой компании оказалась "домом" еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank.

Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон сообщил об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Реакции от них не поступило, поэтому менеджер уволился и вернулся в Британию.

Одной из проблем было участие в схеме по отмыванию денег родственников президента РФ Путина.

"Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом роSSийского президента. Были ссылки на ФСБ", - рассказал Уилкинсон.

Телеканал CBS отмечает, что Игоря Путина подозревали и в других роSSийских схемах по отмыванию денег, но он всегда заявлял о своей невиновности.

Напомним, в начале 2018 Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал данные о том, что члены семьи Путина и роSSийская Федеральная служба безопасности до 2013 года отмывали огромные суммы денег через эстонский филиал Danske Bank. Впоследствии Danske Bank признал участие филиала в отмывании средств, обвинения по этому делу выдвинуты 18 экс-сотрудникам банка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдерыВ Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдеры
Запуск "зеленых" аукционов: в ЕБА настаивают на продолжении реформ в энергетическом сектореЗапуск "зеленых" аукционов: в ЕБА настаивают на продолжении реформ в энергетическом секторе
НБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанкаНБУ проиграл апелляцию по иску экс-совладельца ПриватБанка
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
Блок рекламы


Похожие новости
Компания ICU впервые рассказала об инвестициях в украинские стартапы: Petcube, 3DLOOK и другие
На Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денегНа Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денег
Десяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денегДесяти экс-менеджерам Danske Bank предъявили обвинения в отмывании денег
НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"НБУ рассказал послам G7 и МВФ о рисках "резонансных судебных решений"
Коболев заявил, что "Нафтогазу" не хватает денег на закачку газаКоболев заявил, что "Нафтогазу" не хватает денег на закачку газа
Глава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандалаГлава совета директоров Swedbank ушел вслед за CEO на фоне скандала
UniCredit готов купить CommerzbankUniCredit готов купить Commerzbank
Swedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием ЯнуковичаSwedbank объявил об отставке президента из-за схемы с участием Януковича
Во Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward BankВо Львове бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение Forward Bank
Инвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларовИнвесторы из 19 стран подали иски к Danske Bank на 475 млн долларов
Последние новости
Подгружаем последние новости