Венесуэла в обход санкций за две недели продала золота на $570 млн, - Bloomberg
Золотовалютный резерв страны уменьшился до минимальной за последние 29 лет отметки.
Венесуэла за последние две недели продала золота на 570 миллионов долларов из резервов Центробанка несмотря на санкции США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
По информации издания, 10 мая Каракас продал 9,7 тонны золота, спустя три дня - еще 4 тонны. Оставшиеся золотовалютные резервы страны оцениваются в 7,9 миллиарда долларов, это минимальный показатель за 29 лет.
Один из собеседников издания отметил, что вырученные средства пойдут на импорт товаров через зарубежное торговое представительство Венесуэлы.
В Центральном банке Венесуэлы информацию о продаже золота Bloomberg не прокомментировали. Кто стал покупателем золотом, в публикации также не уточняется.
Всего с начала апреля Каракас продал 23 тонны золота компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. В прошлом месяце США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы. Кроме того, в начале года Банк Англии заблокировал доступ к хранящимся в нем золотовалютным резервам Венесуэлы на 1,2 миллиарда долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо признал поражение попытки переворота и готов согласиться на интервенцию США в страну.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
18.05.2019 16:58
18.05.2019 16:59