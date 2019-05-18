Венесуэла в обход санкций за две недели продала золота на $ 570 млн, - Bloomberg

Золотовалютный резерв страны уменьшился до минимальной за последние 29 лет отметки.

Венесуэла за последние две недели продала золота на 570 миллионов долларов из резервов Центробанка несмотря на санкции США . Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По информации издания, 10 мая Каракас продал 9,7 тонны золота, спустя три дня - еще 4 тонны. Оставшиеся золотовалютные резервы страны оцениваются в 7,9 миллиарда долларов, это минимальный показатель за 29 лет.

Один из собеседников издания отметил, что вырученные средства пойдут на импорт товаров через зарубежное торговое представительство Венесуэлы.

В Центральном банке Венесуэлы информацию о продаже золота Bloomberg не прокомментировали. Кто стал покупателем золотом, в публикации также не уточняется.

Всего с начала апреля Каракас продал 23 тонны золота компаниям из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. В прошлом месяце США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы. Кроме того, в начале года Банк Англии заблокировал доступ к хранящимся в нем золотовалютным резервам Венесуэлы на 1,2 миллиарда долларов.