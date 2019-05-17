АМКУ разрешил "Добробуту" купить более 50% компании "Борис"

Киевский рынок медпомощи является высококонкурентным.

АМКУ разрешил "Добробуту" купить более 50% компании "Борис"
Фото: zagranitsa.com

Антимонопольный комитет разрешил входящей в группу компаний "Добробут" компании "Satumco Limited"(Кипр) купить более 50% предоставляющей медицинские услуги компании "Борис" (Киев). Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета.

Согласно сообщению, АМКУ провел исследование и опрос конкурентов компаний на рынке услуг медицинской помощи.

В ходе исследования комитет установил, что совокупная доля участников концентрации на рынке медицинской помощи в пределах города Киева по итогам 2016-2017 годов и первого полугодия 2018 года не превышает 35%. Отмечается, что киевский рынок медпомощи является высококонкурентным.

Исследованием также установлено, что на указанном рынке цены участников концентрации не существенно отличаются от цен на аналогичные базовые услуги их основных конкурентов.

Также антимонопольный комитет подметил тенденцию постоянного развития и увеличения количества частных учреждений здравоохранения.

В таких условиях новые игроки могут войти на рынок в короткие сроки и без значительных затрат.

Напомним, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о приобретении совладельцем "Добробута" клиники "Борис" в январе 2019 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдерыВ Виннице полиция штурмовала завод, который пытались захватить рейдеры
Лукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларовЛукашенко оценил потери от загрязненной роSSийской нефти в сотни миллионов долларов
От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?От Uber ждали IPO на $120 млрд. Сейчас капитализация — $60 млрд. Что пошло не так?
Член команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетомЧлен команды Зеленского: Коломойскому можно вернуть $2 млрд за Приватбанк взаимозачетом
ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS EnergyДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS Energy
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ оштрафовал WOG, ОККО и Socar на 77 млн гривенАМКУ оштрафовал WOG, ОККО и Socar на 77 млн гривен
АМКУ отклонил жалобу "Энергоатома" на "Роттердам+"АМКУ отклонил жалобу "Энергоатома" на "Роттердам+"
Заявления Intel о будущих планах обрушили курс акций компанииЗаявления Intel о будущих планах обрушили курс акций компании
ДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, монополизации рынка нет, - глава АМКУДТЭК приобрел только электрические сети в Киевской и Одесской областях, монополизации рынка нет, - глава АМКУ
Каждые две-три недели Apple покупает по одной компанииКаждые две-три недели Apple покупает по одной компании
АМКУ оштрафовал DCH Ярославского на 58 млн гривен за покупку Днепровского метзаводаАМКУ оштрафовал DCH Ярославского на 58 млн гривен за покупку Днепровского метзавода
АМКУ оштрафовал группу ТАС на 55 млн грн за покупку "Днепрометиза"АМКУ оштрафовал группу ТАС на 55 млн грн за покупку "Днепрометиза"
Акции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компанииАкции Intel упали в цене после того, как аналитик понизил рейтинг компании
Бывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрдБывшая жена основателя Amazon по условиям развода получила 4% акций компании стоимостью $35 млрд
АМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговорАМКУ оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 млн гривен за сговор
Последние новости
Подгружаем последние новости