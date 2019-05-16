ДТЭК Ахметова закрыл сделки по покупке двух облэнерго у роSSийской VS Energy

Обе компании опубликовали объявления в СМИ об отзыве с 17 мая ранее выданных доверенностей.

Энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК, информирует "Интерфакс-Украина".

"Компания разрабатывает программу развития электрических сетей в Киевском и Одесском регионах. Цель – повышение качества и надежности распределения электроэнергии, улучшение клиентских сервисов", – сказали в пресс-службе ДТЭК.

Обе компании опубликовали объявления в СМИ об отзыве с 17 мая ранее выданных доверенностей.

Помимо того "Одессаоблэнерго" 16 мая сообщило в системе раскрытия НКЦБФР, что пакет акций в собственности ООО "ДТЭК Нефтегаз" 10 мая вырос с 16,773013% до 68,29488% уставного капитала. Максимальная цена, по которой ДТЭК покупал акции за последние 12 месяцев, составила 3,13 грн за штуку, говорится в документе.

Согласно отчету "Одессаоблэнерго", на начало 2019 года крупнейшими акционерами компании были ООО "ВС Энерджи Интернешнл Украина" – 32,522649%, VS Energy International NV (Нидерланды) – 17,983159%, "Киевоблэнерго" – 9,253295% и государство – 25%.

В январе "ДТЭК Нефтегаз" стал собственником 16,77% акций, VS Energy International NV увеличил свою долю до 51,52%, а VS Energy International NV и "Киевоблэнерго" вышли из числа акционеров.

Общее количество акций "Одессаоблэнерго" – 608 млн 495,56 тыс. штук.

В холдинге отметили, что за время своей работы он инвестировал в бизнес по дистрибуции электроэнергии более 300 млн долл.