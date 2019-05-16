Украина завершила ратификацию кредита €64 млн для водоснабжения Мариуполя

Качество питьевой воды было многолетней проблемой города.

Украина завершила ратификацию кредита €64 млн для водоснабжения Мариуполя
Фото: mir-prekrasen.net

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым Верховная Рада ратифицировала соглашение о выделении Францией €64 млн на развитие инфраструктуры питьевой воды в Мариуполе Донецкой области. Об этом Порошенко сообщил на своем Facebook.

"Подписал закон о поддержке проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь. Соответствующий договор между правительствами Украины и Франции ратифицировал украинский парламент. По договору будут выделены около €64 млн на финансирование этого проекта", - отметил перзидент.

Он отметил, что отсутствие качественной питьевой воды было многолетней проблемой города, которую он давно пытается искоренить вместе с мэром Мариуполя Вадимом Бойченко.

Также президент поблагодарил Францию, которая помогает Украине с решением этой проблемы.

Напомним, этот кредитный договор с Францией Украина подписала в январе 2019 года. Деньги в размере €64 млн выделяются на 30 лет с 10-летним льготным периодом. Ставка составит 0,08% годовых.

7 мая Мариупольский горсовет подписал договор гарантии с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на кредит размером в €18 млн. Эти деньги будут направлены на закупку троллейбусов, а также на реконструкцию депо и контактной сети одного из центральных проспектов Мариуполя.

Из общего объема инвестиций €15 млн составит кредит, а €3 млн - гранты.


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