"Укрзализныця" попросила у государства 7,1 млрд гривен

Директор по экономикепредприятия утверждает, что пассажирские электровозы изношены на 100%.

Акционерное общество "Укрзализныця" обратилось в Верховную Раду и Кабинет Министров выделить 7,1 млрд гривен в рамках государственной поддержки железнодорожных перевозок. Об этом указано на сайте "Укрзализныци".

Бюджетные средства должны выделяться в соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте.

Из вышеуказанной суммы 4,9 млрд гривен составляют капитальные затраты на пассажирские перевозки, которые были осуществлены "Укрзализныцей" в течение 2016-2018 годов, а 2,2 млрд - недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров за такой же период.

Отмечается, что за полученные средства компания могла бы приобрести более 60 пассажирских локомотивов, или 250 пассажирских вагонов, или 15 новых 10-вагонных электричек. Поскольку, по словам директора по экономике и финансам «Укрзализныци» Андрея Рязанцева, пассажирские электровозы изношены на 100%, а парк пассажирских вагонов с 1992 года уменьшился более чем в два раза.

Напомним, в 2018 году "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен по сравнению с 2017 годом.

В феврале 2015 года "Укрзализныця" назвала самые прибыльные поезда в 2018 году. Самым популярным поездом по международному сообщению стал "Киев-Москва" с прибылью 120 млн грн. А по внутреннему сообщению - "Киев-Львов" с прибылью 60,5 млн грн.