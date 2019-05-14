На Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денег

Сотрудники Службы безопасности Украины в зоне проведения Операции объединенных сил прекратили деятельность группировки, которая специализировалась на изготовлении фальшивых долларов США и украинских гривен. Об этом сообщается на Facebook СБУ .

Правоохранители установили, что трое безработных жителей Краматорска и Бердянска наладили массовое производство фальшивых купюр. За поддельные средства, злоумышленники приобретали автомобили, а также пытались купить недвижимость в Запорожской и Донецкой областях.

Помимо этого, они реализовывали поддельные купюры «клиентам».

Сотрудники СБУ задокументировали факт продажи 39 фальшивых купюр номиналом сто долларов США . По заказу подозреваемые фальшивомонетчики могли изготовить любую партию подделок, используя материалы, максимально похожи на настоящие.

Во время обысков по месту жительства группировки, правоохранители изъяли поддельные средства, оборудование для печати фальшивых купюр и денежное клише для изготовления подделки.

Фото: СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег)УК Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.